Віцепрем’єр Резніков поїде до Польщі на початку лютого

Ближчими днями Республіку Польща з візитом відвідає віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков.

Про це сказав у інтерв’ю Укрінформу заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Ближчим часом Польщу відвідає віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков», - сказав Боднар.

Зазначається, що Резніков, який є головою української частини економічної комісії з Республікою Польща, планує обговорити з польськими колегами питання підготовки наступного засідання цього органу.

"Попереднє засідання комісії відбулося ще у 2017 році, отже важливо проаналізувати стан відносин у торговельно-економічній сфері між двома країнами та накреслити шляхи вирішити існуючих проблемних питань", - додав заступник міністра.

Окрім того, сторони працюють над активізацією роботи інших інституційних механізмів, зокрема Консультаційного комітету президентів, Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, робочих груп міжвідомчого характеру, у тому числі по лінії Інститутів національної пам’яті.

Боднар також підтвердив, що цього року планується започаткувати роботу Генерального консульства України у Вроцлав. «Рішення про відкриття вже прийняте, зараз опрацьовуються технічні аспекти», - уточнив він.

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Нагадаємо, Польща входить до першої четвірки найважливіших торговельно-економічних партнерів України разом з Китаєм, Росією та Німеччиною.