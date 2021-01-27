Поліція відкрила справу через лист з погрозами консульству Угорщини
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
«Поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням консульства Угорщини в місті Берегово», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 27 січня до поліції звернулися представники консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами. У цьому зверненні йшлося, що невідомі направили на їх е-адресу повідомлення з погрозами їх співробітникам та й загалом українцям угорського походження.
Слідчі поліції за цим фактом проводять розслідування за ч. 2 ст. 161 ККУ, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що напередодні візиту в нашу державу міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто на електронну пошту посольства Угорщини в Україні невідомі надіслали листа з погрозами.