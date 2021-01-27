Рада у четвер знову розгляне призначення Вітренка міністром – Арахамія

Верховна Рада розгляне питання про призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віце-прем’єром та міністром енергетики у четвер, 28 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

На запитання журналістів чи може парламент розглянути це питання у четвер, 28 січня, чи це відбудеться у п’ятницю, 29 січня Арахамія відповів так: «У четвер. Ви ж знаєте, як у п’ятницю важко збираються голоси».

Лідер фракції монобільшості додав, що напередодні ввечері під поданням про призначення Вітренка підписалися 206 депутатів від фракції «Слуга народу», однак натякнув, що розраховує на більшу підтримку кандидата депутатами пропрезидентської фракції.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів.

25 січня Президент України Володимир Зеленський попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики.

У цей же день перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував голосування за Юрія Вітренка до кінця поточного пленарного тижня.