Компенсації медикам та за електрику: що сьогодні розгляне Кабмін

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні врегулює питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії.

Як зазначається у порядку денному засідання КМУ, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Укрінформ.

Може також бути внесено зміни до порядку використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Учасники засідання планують змінити формулу розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. А також затвердити перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціюватиме внесення змін до порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердження порядку ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів.

Міністр юстиції Денис Малюська вніс на розгляд КМУ проєкт постанови про зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков запропонує колегам змінити порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

У порядку денномузасідання уряду — також реорганізація державної науково-дослідної установи “Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, а також Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Міністри погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про порядок розв'язання питань адміністративно-територіального устрою України, а також зміни до законів щодо допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, зміни до закону про публічні закупівлі, щодо удосконалення пенсійного законодавства. Урядовці погодять проєкт указу Президента про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі виникнення потреби виділити додаткові кошти на субсидії українцям, уряд завчасно звернеться до Верховної Ради.