Посольство Угорщини напередодні візиту Сіярто до Києва отримало листа з погрозами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на електронну пошту посольства Угорщини в Україні невідомі надіслали листа з погрозами.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

“Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу)

Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити», - написав дипломат.

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Кулеба також навів скрін написаного з орфографіічними помилками листа.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.