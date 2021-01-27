Рада планує вдосконалити процедуру виборів керівника закладу вищої освіти

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт щодо вдосконалення процедури виборів керівника закладу вищої освіти.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту 27 січня, оприлюднений на сайті ВР.

Законопроєкт №4489 "Про внесення змін до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення процедури виборів керівника закладу вищої освіти" та два альтернативних до нього планується розглянути в першому читанні.

У першому читанні також планується розгляд законопроєкту №4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".

Крім того, заплановано до розгляду законопроєкт №2445 "Про самоврядування медичних професій в Україні".

На порядку денному також стоїть проєкт постанови №3432 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АК "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

У повторному першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №3335-1-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

У другому читанні парламентарії мають намір ухвалити рішення щодо проєктів законів №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів" та №3755 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж".

Серед питань порядку денного - законопроєкт №3952 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях".