Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Верховної Ради у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок народні депутати ухвалили в другому читанні президентський закон №3612 "Про всеукраїнський референдум".

Крім того, парламентарії ухвалили у першому читанні законопроєкти щодо посилення протипожежної безпеки - "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки" (№3931) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки" (№4157).

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Депутати також схвалили рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях, ухваливши відповідний закон №4499.

Було також затверджено календарний план п'ятої сесії парламенту.