Разумков зібрав керівників фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в пленарному засіданні парламенту на вимогу двох фракцій і покликав керівництво фракцій на нараду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надійшла заява від двох фракцій про реальну перерву з проханням зібрати керівників депутатських фракцій та груп в кабінеті Голови Верховної Ради. Прошу керівників депутатських фракцій та груп, керівництво парламенту зібратися в моєму кабінеті", - зазначив Разумков.

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При цьому спікер не уточнив, з якої причини скликана нарада і які фракції її вимагали.