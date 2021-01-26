Разумков зібрав керівників фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в пленарному засіданні парламенту на вимогу двох фракцій і покликав керівництво фракцій на нараду.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Надійшла заява від двох фракцій про реальну перерву з проханням зібрати керівників депутатських фракцій та груп в кабінеті Голови Верховної Ради. Прошу керівників депутатських фракцій та груп, керівництво парламенту зібратися в моєму кабінеті", - зазначив Разумков.
При цьому спікер не уточнив, з якої причини скликана нарада і які фракції її вимагали.