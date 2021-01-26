До порядку денного сесії Ради внесли 37 законопроєктів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний документ (№3050а-16) підтримали 227 народних депутатів.

Постанова вносить на розгляд четвертої сесії парламенту 37 законопроєктів.

Серед них - президентський проєкт "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (№4499).

До порядку денного сесії також було включено урядові законопроєкти. Зокрема, проєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств" (№4046), "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№4167), "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" (№4259), "Про публічні консультації" (№4254).

Серед включених до порядку денного питань - законопроєкти "Про конституційну процедуру" (№4533), "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо збільшення розміру допомоги" (№4006), «Про внесення змiн до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№4351), "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу" (№4361), "Про внесення змін до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення процедури виборів керівника закладу вищої освіти" (№4489).

Постановою також було відкликано та знято з розгляду згідно з поданою заявою ініціатора внесення проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності в процесі їх реформування" (№ 3823).

Верховна Рада також ухвалила постанову "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання".

Постанову підтримали 329 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно із затвердженим календарним планом, п'ята сесія парламенту розпочнеться 2 лютого, а закінчиться - 23 липня 2021 року.

На час проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання календарним планом для пленарних засідань ВР відводиться 12 тижнів; для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах) – 7 тижнів; для роботи народних депутатів з виборцями – 6 тижнів; проведення «години запитань до уряду» у Верховній Раді -12 годин.