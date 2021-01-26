У залі зареєстрований 251 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Це перше засідання ВР у 2021-му році.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок, 26 січня, планує розглянути в другому читанні законопроєкт «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (№3612).

Напередодні на засіданні погоджувальної ради Дмитро Разумков повідомляв, що у вівторок очікується виступ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питання тарифів.

Передбачено також включення до порядку денного та скорочення строку внесення альтернативних проєктів до законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання» (№4613). Документ передбачає прискорення державної реєстрації вакцин від COVID-19.

Народні депутати планують розглянути і проєкт постанови №3760-П, який пропонує скасувати рішення Верховної Ради від 17 грудня 2020 року про ухвалення в цілому проєкту закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» (закон про «інвестнянь»).

Крім того, парламентарії мають намір ухвалити рішення щодо проєкту закону «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях» (№4499).

У порядку денному також стоять кілька законопроєктів, пов’язаних із протипожежною безпекою. Це проєкти «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки» (№3931) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки» (№4157).

Серед питань порядку денного – проєкт постанови «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності» (№4243) та законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (№3623).