Лідери держав вітають Зеленського з днем народження

Президент Володимир Зеленський отримав вітання з днем народження від лідерів Китайської Народної Республіки, Республіки Корея, Словаччини, Єгипту, Киргизстану та першого президента Казахстану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Зокрема, голова КНР Сі Цзіньпін надіслав листа, у якому висловив «щирі вітання й найкращі побажання».

«З часу спалаху пандемії COVID-19 Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий спільно з вами працювати над подальшим стимулюванням двосторонніх відносин та над досягненням нових результатів нашої співпраці», – йдеться у листі китайського лідера.

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін привітав Зеленського у Твітері: «Бажаю вам міцного здоров’я та щастя».

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова привітала Президента України з днем народження листом.

«Радію, що торік нам пощастило зустрітись у дружній і конструктивній атмосфері, незважаючи на нелегку пандемічну ситуацію. Вважаю це підтвердженням не лише чудових відносин між нами, а й чітким сигналом зацікавленості Словаччини та України поглиблювати взаємну співпрацю у сферах, які є корисними для громадян обох наших країн», – йдеться у вітанні.

Чапутова побажала Зеленському сил у досягненні пріоритетних завдань на посаді Президента України.

«Розумію вашу тверду рішучість закінчити конфлікт на Донбасі та продовжити процес реформ і реалізацію євроатлантичних амбіцій вашої країни. Тому хочу вас запевнити, що в цих зусиллях і надалі можете впевнено розраховувати на підтримку Словацької Республіки та на мою особисто», – наголосила очільниця Словаччини.

Президент Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму привітанні зазначив: «Користуючись можливістю, хочу висловити найкращі побажання радості, особистого щастя, добробуту та успіхів у ваших починаннях та прагненнях до процвітання, миру та стабільності вашої дружньої країни та людей».

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Лідер Киргизької Республіки Талант Мамитов побажав Зеленському доброго здоров'я та успіхів на державній посаді.

Перший Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв також надіслав свої вітання листом.

«Ваша державна діяльність, заснована на патріотизмі та прагненні робити все, що від вас залежить, на благо вітчизни, сприяє зростанню добробуту вашого народу, подальшому розвитку України та зміцненню її позиції на міжнародній арені», – йдеться у привітанні Назарбаєва.

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Був шоуменом, актором, сценаристом, продюсером телеканалу "Інтер", художнім керівником "Студії "Квартал 95".

21 квітня 2019 року обраний шостим Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців.