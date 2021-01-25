Зеленський привітав президента Португалії з переобранням

Президент Володимир Зеленський привітав Марселу Ребелу де Соузу з переобранням на посаду Президента Португалії та запевнив у налаштованості на поглиблення співпраці між країнами.

Про це він написав у Твітері, повідомляє Укрінформ.

“Щиро вітаю Марселу Ребелу де Соузу з переобранням на посаду Президента Португалії. У розвиток нашої нещодавньої телефонної розмови налаштований на подальше поглиблення співпраці між Україною та Португалією. Очікую на нашу майбутню зустріч”, - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 січня відбулася телефонна розмова президентів України і Португалії.

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза перемагає на президентських виборах, які пройшли у неділю, 24 січня. Станом на ранок понеділка було підраховано 99,91% голосів. Марселу Ребелу де Соуза набрав 60,70% голосів. За ним іде кандидат від Соціалістичної партії Ана Гомеш (12,97%), а на третьому місці - лідер крайньо правої партії "Досить!" (Chega) Андре Вентура (11,90%).