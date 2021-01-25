Безпекова підгрупа ТКГ проведе позачергове засідання

Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі проведе 25 січня позачергове засідання в режимі відеоконференції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

"Сьогодні о 16.00 у режимі відеоконференції заплановане позачергове засідання Підгрупи з безпеки у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

У делегації України нагадали, що зранку снайпер окупаційних військ важко поранив українського бійця, а також було пошкоджено з використанням ПТРК житловий будинок на лінії розмежування.

"Представники Української делегації з використанням діючих міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - поінформував речник делегації.

Як повідомлялося, 5 листопада 2020 р. голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.