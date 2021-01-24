На нараді у Разумкова глави фракцій обговорять кнопкодавство - депутат

У понеділок, 25 січня, глави депутатських фракцій у Верховній Раді на нараді у Голови ВР Дмитра Разумкова обговорять проблему кнопкодавства в парламенті.

Про це в Телеграмі написав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Перший пленарний тиждень 2021 року почнеться традиційно з наради у Разумкова глав фракцій. О 10:15 зберемося. Тема - кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Депутат додав: «може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж ця загадкова людина, яка має доступ до камер спостереження в Раді».

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Як повідомляв Укрінформ, Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки за заявою заступника голови партії "Голос" Інни Совсун.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Шкарлета, був Григорій Суркіс, який у той момент був відсутній у Верховній Раді.

18 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР з проханням вивчити ситуацію щодо можливого неперсонального голосування за призначення Шкарлета.

Шкарлет з 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.