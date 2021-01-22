Зеленський обговорив із новим лідером німецького ХДС євроінтеграцію, реформи та Донбас

Президент Володимир Зеленський запросив новообраного голову Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС), прем’єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета відвідати Україну.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський сказав під час телефонної розмови з очільником ХДС, повідомляє офіційний сайт Президента.

Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. Зі свого боку Володимир Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

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«Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена», – зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включаючи закріплення європейської перспективи України», – сказав Зеленський.

Зеленський та Лашет також домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія.

«Північний Рейн-Вестфалія – найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини. Тому особливо радий активному розвитку співробітництва між Україною та очолюваною вами федеральною землею», – зазначив Президент.

Лашет під час розмови також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 15 осіб у пожежі в Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня ХДС обрала нового лідера. Ним став Армін Лашет, який отримав у другому турі 521 голос. Найближчий конкурент Фрідріх Мерц отримав 466 голосів. Попереднім лідером партії, як відомо, була багаторічний канцлер Німеччини Ангела Меркель.