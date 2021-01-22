Хто найбільше виступав у Раді: КВУ склав рейтинг «балакучих» депутатів

Комітет виборців України оприлюднив першу десятку народних депутатів – лідерів за кількістю виступів у Верховній Раді в 2020 році.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук організації.

У повідомленні зауважується, що враховувалися виступи депутатів з місця та з парламентської трибуни. У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР.

ТОП-10 рейтингу виглядає так:

Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя») – 360 виступів за рік; Микола Сольський («Слуга народу») – 289 виступів; Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів; Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів; Вадим Івченко (ВО «Батьківщина») – 179 виступів; Сергій Соболєв (ВО «Батьківщина») – 175 виступів; Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 173 виступи; Ніна Южаніна («Європейська солідарність») – 166 виступів; Тарас Батенко («За майбутнє») – 143 виступи; Сергій Шахов («Довіра») – 127 виступів.

Також серед лідерів за кількістю виступів Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів, Ірина Геращенко (ЄС) – 106 виступів, Сергій Власенко (ВО «Батьківщина») – 103 виступи, Іван Крулько (ВО «Батьківщина») – 102 виступи, Ярослав Железняк («Голос») – 101 виступ.

Загалом впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, за даними КВУ, у Верховній Раді є 100 народних депутатів, які не виступили жодного разу впродовж 2020 року. Із них 72 представники фракції «Слуга Народу».