Хто найбільше виступав у Раді: КВУ склав рейтинг «балакучих» депутатів

Хто найбільше виступав у Раді: КВУ склав рейтинг «балакучих» депутатів

Укрінформ
Комітет виборців України оприлюднив першу десятку народних депутатів – лідерів за кількістю виступів у Верховній Раді в 2020 році.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук організації.

У повідомленні зауважується, що враховувалися виступи депутатів з місця та з парламентської трибуни. У рейтингу не враховані виступи депутатів, які займають керівні посади у ВР.

ТОП-10 рейтингу виглядає так:

  1. Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя») – 360 виступів за рік;
  2. Микола Сольський («Слуга народу») – 289 виступів;
  3. Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів;
  4. Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів;
  5. Вадим Івченко (ВО «Батьківщина») – 179 виступів;
  6. Сергій Соболєв (ВО «Батьківщина») – 175 виступів;
  7. Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 173 виступи;
  8. Ніна Южаніна («Європейська солідарність») – 166 виступів;
  9. Тарас Батенко («За майбутнє») – 143 виступи;
  10. Сергій Шахов («Довіра») – 127 виступів.

Також серед лідерів за кількістю виступів Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів, Ірина Геращенко (ЄС) – 106 виступів, Сергій Власенко (ВО «Батьківщина») – 103 виступи, Іван Крулько (ВО «Батьківщина») – 102 виступи, Ярослав Железняк («Голос») – 101 виступ.

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Загалом впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, за даними КВУ, у Верховній Раді є 100 народних депутатів, які не виступили жодного разу впродовж 2020 року. Із них 72 представники фракції «Слуга Народу».

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