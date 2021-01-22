«Голос» позивається до НАЗК через призупинення державного фінансування

«Голос» просить Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності партії.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов політичної партії «Голос» до Національного агентства з питань запобігання корупції», - ідеться в повідомленні.

Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності «Голосу».

Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення висновку про результати аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру партії.

Як інформують у суді, представник позивача вважає, що НАЗК під час аналізу вказаного звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування партії відсутні.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомлялося, НАЗК призупинило фінансування «Голосу», оскільки партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій за рахунок коштів державного фінансування.