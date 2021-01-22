«Голос» позивається до НАЗК через призупинення державного фінансування
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.
«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов політичної партії «Голос» до Національного агентства з питань запобігання корупції», - ідеться в повідомленні.
Позивач просить суд скасувати наказ НАЗК від 23 грудня 2020 року, яким було зупинене державне фінансування статутної діяльності «Голосу».
Серед інших вимог позову – визнати протиправними дії Нацагентства щодо складення висновку про результати аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру партії.
Як інформують у суді, представник позивача вважає, що НАЗК під час аналізу вказаного звіту вийшло за межі своїх повноважень, а підстави для зупинення фінансування партії відсутні.
Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомлялося, НАЗК призупинило фінансування «Голосу», оскільки партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій за рахунок коштів державного фінансування.