Козак вперше з'явився на засіданні ТКГ — Казанський

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак вперше особисто взяв участь у засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яке відбулось сьогодні в онлайн-форматі.

Про це повідомив у своєму телеграмі член української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський, передає Укрінформ.

"У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло", - написав Казанський.

За його словами, Козак був дуже роздратований та говорив емоційно.

"Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали «дорожню карту», запропоновану Росією через своїх маріонеток. Видно, що у Козака здають нерви", - повідомив Казанський.

За його словами було помітно, що у "Козака здають нерви", але ситуація змінилася кардинально - "якщо зазвичай росіяни ховаються і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступнику керівника адміністрації президента РФ".

Нагадаємо: сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Глава Української делегації Леонід Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Питання передачі полонених з окупованих територій не обговорювалося.