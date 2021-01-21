Секретаріат Кабміну торік опрацював на 160% запитів більше, ніж у 2019 році – Стадник

Секретаріату Кабінету Міністрів торік зміг опрацювати на 160% запитів на публічну інформацію більше, ніж у 2019 році.

Як повідомляє Укрінформ, про це в. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів Роксолана Стадник написала у Фейсбуці.

«Дякую за витримку та професійність у забезпеченні розгляду рекордної для Секретаріату уряду кількості запитів у квітні, травні та вересні (коли в місяць надходило майже по 700 запитів). Горджуся, що не здалися та знайшли в собі сили перетнути фінішну пряму 2020 року, опрацювавши більше 160% запитів у порівнянні з попереднім роком», - зазначила Стадник.

За її словами, загалом протягом минулого року в Секретаріаті КМУ опрацювали 6 144 запити на публічну інформацію, у 2019 році було 3 812 запити, у 2018 р. - 3 557 запити, у 2017 р. - 3 661. У 2016 році Секретаріат уряду відреагував на 3 922 запити, у 2015 році - на 3 674, у 2014 році - 2 655.

За весь період дії Закону «Про доступ до публічної інформації» в Кабміні опрацьовано 32 780 запитів. З них 20 873 - запитів надійшло електронною поштою (найпоширеніший канал надходження запитів); 10 560 - поштою; 1 224 - телефоном; 123 – факсом.

При цьому 22 966 запитів надійшло від фізичних осіб, 3 532 запити- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи; 3 263 - юридичних осіб; 3 019 - представників ЗМІ.

«19 088 - відповіді надані безпосередньо Секретаріатом КМУ; 13 628 - запитів передано на опрацювання належним розпорядникам; 50,9 % - запитів стосувалося інформації довідково-енциклопедичного характеру», - зазначила Стадник.

В. о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів також звернула увагу на те, що найбільше запитів надійшло з м. Києва, Одеської, Львівської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.