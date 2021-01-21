Кулеба обговорив глави МЗС Китаю постачання COVID-вакцини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із членом Державної Ради, міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї пріоритети розвитку стратегічного партнерства між країнами на цей рік і попросив сприяння у наданні дозволу на екпорт в Україну вакцини від COVID-19.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба висловив вдячність за надану урядом КНР протягом минулого року допомогу уряду України у боротьбі з пандемією COVID-19 і звернувся до китайського колеги із проханням сприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт до України китайської вакцини проти коронавірусу.

“Ми розглядаємо питання співробітництва щодо вакцини не просто як міжурядову домовленість, а як взаємодію між народами Китаю та України”, - підкреслив він.

У свою чергу Ван Ї запевнив у готовності уряду КНР надалі надавати підтримку Україні у боротьбі з COVID-19, поки пандемія не буде повністю подолана.

Китайська сторона також підтвердила незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України й обраного українським народом курсу розвитку країни.

У свою чергу, Кулеба запевнив у незмінній позиції нашої держави щодо “одного Китаю”.

За даними пресслужби МЗС, сторони позитивно відзначили минулорічне зростання, навіть попри пандемію COVID-19, обсягів торгівлі між Україною та Китаєм на 20% - до рекордних 15 млрд доларів США.

Міністри визначили розвиток торгівлі та міжлюдських контактів як два ключових пріоритети відносин України та КНР на 2021 рік.

Кулеба і Ван Ї обговорили плани українсько-китайських контактів на 2021 рік на всіх рівнях, включаючи найвищий. У цьому контексті міністр закордонних справ України поінформував китайського колегу про заходи з відзначення 30-ї річниці незалежності України.

“Цьогоріч Україна та Китай відзначають 10 років з моменту проголошення стратегічного партнерства, а Україна відзначає 30 років незалежності. Щиро сподіваюся, що на цьому тлі Україна та Китай зможуть показати великі позитивні результати у двосторонніх відносинах”, - зауважив Кулеба.

Міністри підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини та обмеження пандемії COVID-19 це дозволятимуть.

У МЗС проінформували, що це вже друга телефонна розмова міністрів закордонних справ України та КНР. Попередня відбулася у квітні 2020 року.

Торік Китай посів перше місце серед торговельних партнерів України, другий рік поспіль. За 11 місяців 2020 року товарообіг між Україною та КНР склав 13,7 млрд доларів. При цьому експорт товарів з України до Китаю склав 6,3 млрд доларів (зріс на 92,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року), а імпорт китайських товарів в Україну склав 7,4 млрд доларів (-12,1%).

23 грудня 2020 року уряди України та КНР провели в онлайн-режимі четверте засідання Комісії зі співробітництва.