Уряд погодив виплату Україною $20 тисяч внеску до ООН

Кабінет Міністрів погодив здійснення Україною добровільних внесків у сумі $20 тисяч за рахунок коштів відповідної бюджетної програми до фондів, створених ООН.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні 20 січня без обговорення.

«Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо здійснення добровільних внесків України … до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів», - йдеться у документі.

Зокрема, Кабімін погодив внески України у сумі по 10 тис. дол. до Цільового фонду з підтримки діяльності Офісу голови Генеральної асамблеї ООН та до Багатостороннього цільового фонду ООН для боротьби з холерою на Гаїті.

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МЗС доручено поінформувати Секретаріат ООН про ухвалене рішення.