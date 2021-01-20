Чорний січень: посольство Азербайджану провело наукову онлайн-конференцію

Посольство Азербайджану в Україні спільно з Бакинським міжнародним центром мультикультуралізму провели українсько-азербайджанську наукову онлайн-конференцію на тему «Чорний січень 1990 року в Баку. Свобода і справедливість проти репресивної машини Радянського Союзу».

Про це йдеться у пресрелізі конференції, який є у розпорядженні Укрінформу.

Як зазначається, до конференції, яка відбулася 19 січня, приєдналися більше як 70 учасників з обох країн, серед яких політологи, журналісти, науковці та представники української молоді.

Конференцію відкрила посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова.

«Введення військ в Баку, вбивство невинних людей і інші безчинства були грубим порушенням Конституції СРСР і Конституції Азербайджанської РСР. Насправді трагедія 20 січня прискорила розпад радянської імперії. Відлуння подій Чорного січня поширилося по всій країні. Військова інтервенція виявила некомпетентність центру, який не зміг впоратися з проблемами, які спіткали Радянський Союз», - зазначив у виступі директор Бакинського міжнародного центру мультикультуралізму Рева Гасанов.

Народний письменник Азербайджану, публіцист, громадський діяч, автор книги «Чорний січень» Чингіз Абдуллаєв в своєму виступі зазначив, що з одного боку подія була страшною трагедією, а з іншого боку високим актом самопожертви.

За словами народного депутата України, співголови міжпарламентських відносин з Азербайджанською Республікою Володимира Крейденка, український народ також багато разів стикався з жорстокими і злочинними репресивними методами боротьби комуністичного режиму проти національної ідентичності та самовизначення.

«Чого тільки вартий Голодомор - геноцид українців, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках, коли загинули мільйони ні в чому не винних громадян. Тому український народ не з чуток знає весь цинізм, всю злочинність і жорстокість тоталітарного комуністичного режиму, з якими, на превеликий жаль, довелося зіткнутися і азербайджанському народові», - підкреслив член Верховної Ради.

Як повідомлялося, у 1990 році радянський тоталітарний режим провів каральні спецоперації у столиці Азербайджану та інших містах республіки. У ніч з 19 на 20 січня на вулицях Баку з'явилися танки і бронетранспортери. Військові відкривали вогонь по всьому, що рухається. Розстрілювали навіть машини "швидкої допомоги", що перевозили поранених і медичних працівників.

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов підписав указ про запровадження 20 січня в Баку надзвичайного стану. Але ще до того, як населення було оповіщене про указ, ввечері 19 січня група "Альфа" КДБ СРСР підірвала енергоблок Азербайджанського телебачення, в результаті чого припинилася трансляція телевізійних програм у республіці.

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Жителям Баку повідомили про запровадження надзвичайного стану по республіканському радіо о 7 годині ранку 20 січня. А до цього оголошення вночі в азербайджанській столиці було вбито 82 людини і 20 осіб смертельно поранено. Ще 21 людина була вбита після оповіщення про надзвичайний стан 20 січня і в наступні дні. У районах, де надзвичайний стан не запроваджувався - у Нефтчалі та Лянкярані, - 25-26 січня було 10 убитих. Загалом у результаті введення військ у Баку і районах республіки було вбито 131 особу, поранено 611, незаконно заарештовано 841 особу, ще 5 зникли безвісти.