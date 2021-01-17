Явка на місцевих виборах на Київщині та Чернігівщині

Явка на місцевих виборах на Київщині та Чернігівщині

Інфографіка
Укрінформ
Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про явку на повторних місцевих виборах, що відбуваються в трьох українських містах.

Як передає Укрінформ, відповідні цифри ЦВК опублікувала у Фейсбуці.

Станом на 13:00 явка на повторних місцевих виборах у Броварах (Київська область) становить 20,30%, у Борисполі (Київська область) - 13,05% та у Новгород-Сіверську (Чернігівська область) - 25,4%.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів.

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Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

На виборах мера Новгород-Сіверського в Чернігівській області переміг чинний голова міста Олег Бондаренко. 29 жовтня стало відомо, що політик помер від коронавірусу.

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Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

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