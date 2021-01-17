Явка на місцевих виборах на Київщині та Чернігівщині

Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про явку на повторних місцевих виборах, що відбуваються в трьох українських містах.

Як передає Укрінформ, відповідні цифри ЦВК опублікувала у Фейсбуці.

Станом на 13:00 явка на повторних місцевих виборах у Броварах (Київська область) становить 20,30%, у Борисполі (Київська область) - 13,05% та у Новгород-Сіверську (Чернігівська область) - 25,4%.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів.

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

На виборах мера Новгород-Сіверського в Чернігівській області переміг чинний голова міста Олег Бондаренко. 29 жовтня стало відомо, що політик помер від коронавірусу.

Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.