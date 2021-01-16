У ЦВК заявили, що провести місцеві вибори на Донбасі 28 березня неможливо

До такого висновку дійшла Центральна виборча комісія на підставі листів із роз’ясненнями від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зокрема, як нагадали в Центрвиборчкомі, 5 січня 2021 року вони звернулись до Донецької та Луганської ОДА - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях указаних областей.

«У відповідь від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій 15 січня 2021 року до ЦВК надійшли листи, у яких ідеться, зокрема, про те, що за інформацією уповноважених органів, незважаючи на досягнення домовленостей щодо безумовного дотримання режиму всеосяжного та повного припинення вогню, на цей час фіксуються обстріли підконтрольної українській владі території з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, які проживають у населених пунктах на лінії її розмежування. Крім того, у зв‘язку зі здійсненням РФ збройної агресії проти України на окремих територіях області існує більша ймовірність терористичної загрози, ніж на іншій території держави, що може вплинути на можливість виборців узяти участь у голосуванні», - поінформували в ЦВК.

Таким чином, як заявили в Комісії, «враховуючи висновки Командування ООС, Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради з питання проведення місцевих виборів на територіях Донецької та Луганської областей, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на окремих територіях Донецької та Луганської областей неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року».

До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області, зазначили в ЦВК.

Водночас Комісія наголосила, що питання проведення місцевих виборів на вказаних територіях перебуває на її контролі та в разі отримання позитивних висновків компетентних органів, зокрема, щодо безпекової ситуації «невідкладно буде вживати всіх необхідних заходів у межах компетенції для призначення та подальшої організації підготовки і проведення відповідних виборів».

«Сподіваємося, що у недалекому майбутньому перші вибори у цих 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей відбудуться в безпечних умовах із повним дотриманням міжнародних стандартів та українського законодавства», - підсумували в ЦВК.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.

Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.