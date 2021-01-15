Члени Нацради відкидають звинувачення у «замовності» рішень щодо телеканалів

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення відкидають звинувачення у вибірковому застосуванні щодо телеканалів санкцій за порушення.

Як повідомляє Укрінформ, перший заступник голови Нацради Валентин Коваль, коментуючи у Фейсбуці закиди з цього приводу, наголосив що орган діє виключно в межах законодавства.

"Регулятор здійснює власний моніторинг теле- та радіопростору України і реагує на порушення закону незалежно від того, хто є порушником. Є два види санкцій, які за законом Нацрада накладає за певні порушення – штраф або попередження. Також регулятор може звернутися до суду по анулювання ліцензії, якщо грубі порушення мають систематичний характер", - зауважив він.

За словами Коваля, майже кожне, а тим більш резонансне рішення Нацради викликає як позитивну, так і негативну реакцію у суспільстві.

"Але у випадку з програмою "Поярков Ньюз" на "Прямому каналі" навіть керівник каналу визнав, що висловлювання ведучого були "нижче пояса". Тому застосування нами частини 2 статті 62 і накладення попередження я вважаю цілком доречним. Канал вправі звернутися до суду". - заявив він.

Перший заступник голови Нацради також нагадав, що на тому ж засіданні регулятор призначив аналогічну санкцію - попередження - каналу "Зік" за обсценну лексику в ефірі.

Водночас член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що журналісти й прихильники телеканалу "Прямий", які під час засідання пікетували Нацраду, заявляли про утиски свободи слова. "Наголошу, що свобода слова і “свобода лайки” - різні речі", - написав посадовець у соцмережі.

Як повідомлялося, 14 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула два питання щодо телеканалу "Прямий" і по одному з них оголосила санкцію "попередження".

Зазначалося, що за результатами моніторингу мовлення телеканалу "Прямий" за 27 грудня 2019 року зафіксовано, що ведучий Сергій Поярков під час прямої трансляції використовував "непристойно образливу, грубу та вульгарну лексику". Телеканалу оголосили попередження, а також зобов’язали ліцензіата протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Читайте також: Нацрада закликає відмовитися від гаджетів із Росії

Присутній на засіданні гендиректор телеканалу "Прямий" Володимир Сташевський визнав, що "слова, які сказані були Сергієм Поярковим, неввічливі, неправильні".

Крім того, під час перевірки на підставі моніторингу телеканалу "Прямий" за 1, 2 та 3 травня 2020 року у час, доступний для перегляду неповнолітніми, зафіксовано трансляцію передачі "Ехо України", ведучий - Матвій Ганапольський, гість - народний депутат України дев’ятого скликання Юрій Камельчук, з використанням обсценної лексики.

На тому ж засіданні Нацрада призначила супутниковому телеканалу «NewsOne» (ТОВ «Новини 24 години», м. Київ) позапланову безвиїзну перевірку щодо можливого розпалювання ворожнечі гостем її ефіру В’ячеславом Піховшеком.