КСУ перевірить на конституційність постанову Ради про укрупнення районів

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила представниця парламенту у КСУ Ольга Совгиря.

“Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року № 807-ІХ за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 20.10.2020”, - зауважила парламентарій.

За її словами, автори подання зазначають, що оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами. Крім цього, на їхню думку, здійснивши укрупнення окремих районів, Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи.

У поданні також сказано, що з прийняттям оспореної постанови Верховна Рада створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів, зазначила Совгиря.

Як повідомлялося, 17 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Згідно з текстом документа, в АР Крим та областях буде створено 129 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.

Згідно з документом, ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей проводяться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

20 жовтня 2020 року постанову оскаржили у Конституційному Суді 49 народних депутатів.