Рішення ЄСПЛ матиме для Росії конкретні юридичні наслідки - Корнієнко

Рішення Європейського суду з прав людини, який визнав скаргу України на РФ про порушення прав людини у Криму частково прийнятною до розгляду по суті, є однозначною перемогою України і в майбутньому буде мати для Росії конкретні юридичні наслідки.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу”, про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

«Це перша перемога у серії справ України проти Росії у ЄСПЛ. Ми доводимо факти агресії та злочинів РФ на нашій території. Це не просто політична заява, а рішення суду, яке в майбутньому матиме для Росії конкретні юридичні наслідки», – сказав Корнієнко.

За його словами, це рішення також руйнує міф про «мирне» та «добровільне» приєднання Криму, який РФ нав’язує як всередині країни, так і на міжнародній арені.

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У позові України йдеться про те, що Росія порушила в Криму низку основоположних прав людини: на життя, свободу і безпеку, справедливий судовий розгляд, повагу до приватного життя, свободу релігії, висловлювання думки і свободу зібрань. Також Росією порушено заборону нелюдського поводження і тортур.

Зазначається, що рішення ЄСПЛ також є гучним меседжем, що боротьба України за Крим триває, і наша держава не збирається поступатися.

«Ми демонструємо – Крим, як і раніше, залишається в українському порядку денному. Наша держава разом з європейськими партнерами послідовно боротиметься за повернення Криму до складу України», – підкреслив Корнієнко.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.

Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті й релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.