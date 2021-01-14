Верховний суд скасував указ Президента про звільнення Семочка

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував указ Президента від 2019 року №143/2019 року про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі Верховного суду.

"Касаційний адміністративний суд Верховного суду 13 січня частково задовольнив позов Сергія Семочка. Суд визнав протиправним і скасував указ Президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки", - сказала працівниця пресслужби.

Водночас додали у суді, ВС відмовився поновити Семочка на посаді.

Рішення набуде чинності через 30 днів по закінченню строку подання апеляції.

Як повідомлялося, 12 квітня 2019 року тодішній Президент Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка.

До цього, в жовтні 2018 року, у програмі журналістських розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" було оприлюднено дані, що Семочко має дороговартісну нерухомість, а його родичі - російське громадянство.

СБУ розпочала розслідування щодо Семочка у справі про державну зраду (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Своєю чергою Семочко оскаржив у Верховному суді указ Президента про своє звільнення.

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У червні 2020 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду залишив без розгляду позов Семочка про відновлення на посаді. Однак Семочко оскаржив його.

Тим часом Порошенку в 2020 році інкримінували перевищення повноважень при призначенні першого заступника голови СЗР Семочка в 2018 році.