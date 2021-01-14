Кулеба анонсував візит Сіярто в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну з політичним візитом для пошуку шляхів подолання кризи у відносинах між країнами, яка виникла після втручання окремих угорських посадовців у місцеві вибори в нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується візиту Петера Сіярто, так, візит плануємо, чекаю Петера в гості. Візит суто політичний, тобто в принципі ніякі засідання двосторонніх органів під нього не заплановані. Мета візиту - суто пошук шляхів подолання тієї кризи, яка виникла в контексті втручання окремих угорських посадовців у внутрішні справи України під час проведення місцевих виборів минулого року», - сказав Кулеба.

Він не назвав дати запланованого візиту, а стосовно формату уточнив, що «це не буде якесь широке засідання, будуть окремі зустрічі міністра закордонних справ Угорщини в Україні».

Очільник МЗС також вчергове повторив, що він виступає за конструктив, дружбу і пошук рішень на основі принципу взаємної поваги.

«Якщо хтось цього принципу не дотримується і заступає за червону лінію, він буде зразу отримувати стусана від України.

Якщо червоні лінії не перетинаються, будемо дружити і розвивати взаємовигідне співробітництво», - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 30 листопада провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Також фігурантів підозрюють у привласненні коштів, за документами нібито витрачених на виконання підрядних робіт певними підприємцями, веденні подвійної бухгалтерії та використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

25 листопада посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини після того, як угорському міністерському уповноваженому Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим чиновникам і додав, що наразі ініційовано введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у вибори в нашій країні.