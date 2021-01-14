У «Слузі народу» запевняють, що Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини

Український уряд працює над отриманням якісних вакцин проти COVID-19.

Про це написала народний депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань видатків державного бюджету бюджетного комітету Верховної Ради Леся Забуранна у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Уряд працює над отриманням якісних західних вакцин замість купівлі російської, бо українці повинні мати доступ до перевірених та безпечних, а не продуктів із сумнівною ефективністю», - запевнила вона.

Парламентарій підкреслила, що Україна не буде брати «низькосортний продукт з не підтвердженою ефективністю».

«Ми не можемо ризикувати здоров’ям наших громадян, тому закупимо лише найкращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватись безпечно і ефективно», - пообіцяла Забуранна.

Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин «Сіновак» (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19. З них 1,9 млн доз будуть поставлені в межах закупівлі МОЗ.

Також Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

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