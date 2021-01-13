Тупицький чекає, що в аеропорту йому влаштують «шоу з підозрою»

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що сьогодні після прильоту в Україну в аеропорту йому мають вручити повідомлення про підозру.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Конституційного суду України.

“Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що йому з достовірних джерел з посиланням на Офіс Президента стало відомо, що ввечері 13 січня, після повернення з родиною до Києва, в приміщенні аеропорту за участі окремих ЗМІ та громадських активістів планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри”, - йдеться у повідомленні.

На думку Тупицького, таким чином його вкотре намагаються дискредитувати як суддю і голову КС.

Він вважає, що метою вручення підозри є дестабілізація та блокування роботи КС з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі.

Крім того, голова суду наголошує, що відповідно до вимог КПК йому підозра не вручена, оскільки порядок вручення повідомлення про підозру має відбутися у межах належної правової процедури.

Як повідомляв Укрінформ, Тупицький з 6 по 13 січня разом із сім’єю відпочивав в Об'єднаних Арабських Еміратах.

29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у відповідь на указ Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.