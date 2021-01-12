У «Слузі народу» анонсували ще одну нараду щодо тарифів на газ для населення

Фракція «Слуга народу» увечері у вівторок, 12 січня, планує провести з представниками Кабінету Міністрів та НАК «Нафтогаз» ще одну нараду щодо зниження тарифів на газ для населення.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що на першій нараді у вівторок депутати поцікавилися в урядовців причинами підвищення цін на газ для населення. Урядовці ж, як зауважив Корнієнко, акцентували увагу на підвищенні тарифів газзбутами.

Крім цього, як сказав перший заступник голови фракції «Слуга народу», під час онлайн-наради урядовці презентували депутатам фракції монобільшості два варіанти вирішення тарифного питання.

«Один з цих це, скажімо так, варіант Коболєва (йдеться про оприлюднення усіма газопостачальними компаніями річних тарифів та активізацію конкуренції за споживачів, що, як очікується, призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів - ред.). Інший варіант - це варіант Міненерго (ціна газу для «вразливих споживачів» визначається за формулою ціна на хабі мінус транспортування в Україну плюс націнка постачальника. Передбачається, що ціна на газ за такого підходу у січні становитиме 5356 грн за 1000 кубометрів – ред.). Усі варіанти потребують додаткових консультацій», - пояснив Корнієнко.

Він не виключив, що за результатами вечірньої наради стосовно тарифного питання, «можливо, вже сьогодні будуть якісь варіанти».

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Як повідомляв Укрінформ лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 11 січня заявив про підготовку плану щодо зниження тарифів на енергоносії для населення.

Пізніше з'явилася реакція і від Президента Володимира Зеленського. Він зібрав «енергетичну нараду» з Прем'єр-міністром, кількома міністрами та керівником свого офісу, на якій доручив «терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення».

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», - наголосив Зеленський.

12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим провели зустріч із народними депутатами від «Слуги народу», під час якої обговорювалася ситуація щодо тарифів на газ для населення.