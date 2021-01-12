Фракція «Слуга народу» в онлайн обговорить із Шмигалем і Вітренком тарифи на газ для населення

Члени фракції «Слуга народу» сьогодні в режимі онлайн проведуть нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком щодо зростання тарифів на енергоносії для населення.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Відбудеться ZOOM-нарада за участю прем’єра, в.о. міністра енергетики та депутатів монобільшості… На порядку денному найгарячіше питання останніх днів - тарифи», - сказала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Донеччині.

11 січня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання тарифів на газ для населення.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував нараду з прем’єром, в. о. міністра енергетики, представниками Офісу Президента щодо тарифів.