Зеленський вважає, що ЄС має сприяти постачанню вакцин у країни «Східного партнерства»

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Європейський Союз має приділяти підвищену увагу країнам ініціативи «Східне партнерство» у питаннях спільних закупівель та постачання вакцин проти COVID-19.

Про це він сказав після підписання з Президентом Республіки Молдови Маєю Санду двосторонніх документів у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави Української держави у Фейсбуці.

«Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам «Східного партнерства» має приділятися підвищена увага державами ЄС у питаннях спільних процедур закупівлі та прискорення постачання вакцин», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.

Східне партнерство – зовнішня політика Європейського Союзу, яка охоплює шість східноєвропейських країн – Україну, Молдову, Грузію, Азербайджан, Білорусь та Вірменію. Ініціатива була формально започаткована 7 травня 2009 року.

Фото: ОП