МЗС веде перемовини щодо угод про трудову міграцію з 15 країнами

Міністерство закордонних справ наразі веде активні перемовини щодо укладання угод про трудову міграцію з 15 країнами світу.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

«Зараз у нас є 15 країн, з якими ми активно ведемо перемовини про укладання угод про трудову міграцію», - сказав Кулеба.

Він відмовився назвати ці країни, зазначивши, що це «і Європа, і Азія, і країни Перської затоки».

Коментуючи різке збільшення кількості перетинів кордону з ЄС, очільник МЗС зауважив, що «це сезонне явище, ніякої нової еміграції не відбувається».

«Це означає, що в людей є правові підстави для в’їзду – вони або працюють, або проживають на території ЄС», - пояснив дипломат.

Як повідомлялося, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що Держприкордонслужба з 9 січня почала фіксувати різке збільшення кількості перетинів кордону України, що пов’язано з бажанням українців виїхати до місць роботи або проживання, особливо в країнах ЄС.