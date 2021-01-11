США закликають забезпечити «ретельний розгляд» справи генерала Назарова

Видатні американські генерали, урядовці й дипломати занепокоєні, що справа генерала Віктора Назарова може негативно вплинути на євроатлантичні перспективи України та підірвати бойовий дух ЗСУ в протистоянні російській агресії.

Про це йдеться у спільній заяві, адресованій політичному керівництву України і Верховному суду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ані Сполучені Штати, ані інші західні держави, які забезпечують військову підтримку України, ніколи не дозволили б собі поводитися з власними командирами так, як це відбувається з генералом Назаровим. У той час, коли Росія продовжує війну на Донбасі, Україна повинна заохочувати відданість, бойовий дух та ініціативу своїх військових. Звинувачення генерала Назарова мають зовсім протилежний ефект», - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що Верховний суд 23 грудня призупинив рішення щодо ув’язнення Віктора Назарова, а президент Зеленський наказав начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку «вивчити бойовий досвід трагедії». Це заслуговує поваги, зазначається у зверненні.

«Однак навіть якщо Назаров зрештою буде реабілітований, структурні проблеми, які спричинили криміналізацію цивільними судами рішень військового командування, залишаються», - відзначається в документі.

Також зазначається, що застосування жорстких рішень в умовах невизначеності та складних обставин «створює дуже негативний меседж», який підриває бойовий дух українських офіцерів, а також «може вплинути на те, які інші держави оцінюють необхідність надавати допомогу українському війську».

У цьому зв’язку впливові американські експерти сформулювали декілька чітких пропозицій для ОПУ, Верховної Ради та РНБОУ.

Зокрема, експерти наполягають на необхідності забезпечити «ретельний розгляд» справи генерала Назарова на найвищому рівні. При цьому слід врахувати не тільки стурбованість багатьох українських воєначальників, але й заявку України на членство в НАТО, відзначається в документі.

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Окрім того, акцентується увага на важливості проведення судового розгляду справ, пов’язаних з рішенням командирів на полі бою, у військових судах – за участі кваліфікованих військових суддів та присяжних із кола досвідчених офіцерів.

У зверненні також пропонується залишити чинним статус Назарова, якому призупинили ув’язнення, а також «заморозити» будь-які інші покарання проти нього до завершення перегляду справи на високому рівні.

"Кримінальне переслідування в Україні генерала Назарова, а також обвинувачення у кримінальних злочинах бойових командирів цивільними інстанціями – це те, чого може прагнути лише Росія", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, українські суди обвинувачують генерала в відставці Віктора Назарова в недбалому ставленні до служби, що призвело до катастрофи Іл-76 з 40 десантниками та 9 членами екіпажу в аеропорту Луганська у 2014 році. Розгляд справи і судовий процес триває понад п’ять років у цивільних судових інстанціях.