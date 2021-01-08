Британський посол - у роковини катастрофи літака МАУ: Сьогодні сумую з вами

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила співчуття та розділила сум із родинами жертв катастрофи літака авіакомпанії МАУ під Тегераном у роковини трагедії.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твітері.

«У першу річницю трагічного падіння #PS752 я згадую всіх тих, хто втратив життя (в цій авіакатастрофі - ред.)», - написала пані посол.

Вона опублікувала світлину з покладанням вінка до пам’ятного знаку на честь загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в лютому минулого року та згадала про спілкування з родинами загиблих.

«Мої думки сьогодні з тими, хто продовжує горювати», - написала Сіммонс.

Як повідомлялося, рік тому, 8 січня 2020 року, після зльоту з аеропорту Тегерана був збитий літак, що належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули всі, хто знаходився на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - громадяни семи країн. Всі члени екіпажу і двоє пасажирів були громадянами України.

11 січня, після кількох днів заперечення, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА