Події у Капітолії є викликом для американської демократії – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що події біля будівлі Конгресу Сполучених Штатів Америки є викликом для американської демократії та підтвердженням наслідків політичної безвідповідальності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на його Телеграм-каналі.

«Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики», - зазначив Порошенко.

Він додав, що вірить, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку.

«Україна солідарна з Вами!», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в столиці США розпочалися мирні демонстрації прихильників Дональда Трампа. Згодом вони перетворилися на сутички з поліцією. Агресивні протестувальники проникли в будівлю Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Конгрес мусив зробити перерву в засіданні, законодавці були евакуйовані в безпечне місце. Мер Вашингтона видала розпорядження про введення комендантської години та залучення підрозділів Національної гвардії.