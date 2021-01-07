Кулеба - про події у США: Впевнений, що американська демократія впорається з цим викликом

Глава МЗС України висловив стурбованість у зв’язку з подіями у США, де прихильники Трампа практично зірвали голосування в Конгресі, яке мало підтвердити перемогу Байдена.

Про це Кулеба написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше», - зазначив глава зовнішньополітичного відомства України.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Очільник МЗС додав, що це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в столиці США розпочалися мирні демонстрації прихильників Дональда Трампа. Згодом вони перетворилися на сутички з поліцією. Агресивні протестувальники проникли в будівлю Конгресу, де мала відбутися формальна процедура підтвердження результатів на виборах президента США.

Читайте також: Прихильники Трампа прорвалися до Конгресу США

Конгрес мусив зробити перерву в засіданні, законодавці були евакуйовані в безпечне місце. Мер Вашингтона видала розпорядження про введення комендантської години та залучення підрозділів Національної гвардії.