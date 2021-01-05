Кабмін підтримав проєкт указу Зеленського про нацпрограми під егідою комісії Україна ― НАТО

Уряд на позачерговому засіданні підтримав проєкт Указу Президента "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна ― НАТО".

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

“Під час позачергового засідання уряд підтримав проєкт Указу Президента України "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна ― НАТО". Документом передбачено затвердити нове Положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їх виконання”, - написав Мокан.

За його словами, Положенням передбачено оновлений підхід до формування річних національних програм та удосконалення системи моніторингу її виконання органами державної влади.

Окрім того, Мокан повідомив, що уряд ухвалив проєкт Постанови, якою пропонується збільшити чисельність військовослужбовців Збройних сил, які можуть бути направлені для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном з 26 до 35 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні прийняв низку кадрових змін.