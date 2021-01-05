Кабмін підтримав проєкт указу Зеленського про нацпрограми під егідою комісії Україна ― НАТО

Кабмін підтримав проєкт указу Зеленського про нацпрограми під егідою комісії Україна ― НАТО

Укрінформ
Уряд на позачерговому засіданні підтримав проєкт Указу Президента "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна ― НАТО".

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

“Під час позачергового засідання уряд підтримав проєкт Указу Президента України "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна ― НАТО". Документом передбачено затвердити нове Положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їх виконання”, - написав Мокан.

За його словами, Положенням передбачено оновлений підхід до формування річних національних програм та удосконалення системи моніторингу її виконання органами державної влади.

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Окрім того, Мокан повідомив, що уряд ухвалив проєкт Постанови, якою пропонується збільшити чисельність військовослужбовців Збройних сил, які можуть бути направлені для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном з 26 до 35 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні прийняв низку кадрових змін.

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