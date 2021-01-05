Позачерговий Кабмін прийняв низку кадрових рішень

Кабінет Міністрів прийняв низку кадрових змін.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні члени Кабміну проголосували за: призначення Льозіна Артема Сергійовича - заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації", - написав Мокан.

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Він зазначив, що Кабмін також проголосував за звільнення Макар’яна Давида Борисовича - з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Також уряд схвалив погодження призначення Петрушки Іштвана Шімоновича заступником голови Закарпатської ОДА.