Лещенко розповів, чим закінчилась справа про втручання України у вибори в США

Верховний суд відмовив колишньому народному депутатові Бориславу Розенблату у позові до ексдепутата, члена Наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка і директора НАБУ Артема Ситника щодо нібито втручання у вибори Президента США.

Як передає Укрінформ, про це Лещенко поінформував у Фейсбуці.

“Верховний суд поставив крапку у вигаданій історії втручання України у вибори президента США 2016 року. Це справа за позовом екснардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори Президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів. Розенблату у позові відмовлено повністю. Верховний суд лише змінив мотиви відмови апеляційного суду”, - повідомив Лещенко.

Він нагадав, щодо до цього очолюваний Павлом Вовком Окружний адміністративний суд міста Києва задовільнив позов Розенблата.

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“Крапку в цій історії поставив Верховний суд. Розенблату у позові відмовлено повністю. Це зробила колегія в складі Мельник-Томенко Ж.М. Жук А.В., Мартинюк Н.М. (судді Верховного суду — ред.)”, - зазначив ексдепутат.

Повний текст судового рішення судді ОАСК доступний за посиланням.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав у НАБУ так звану "чорну бухгалтерію" ПР із зафіксованими виплатами на суму близько 2 млрд дол. Пізніше копії "бухгалтерії" оприлюднив і депутат Сергій Лещенко. У матеріалах фігурують відомі політики, міністри, депутати, судді, а також американський політтехнолог Пол Манафорт, ім’я якого згадується у 22 записах за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року.

Загальна сума витрат, вказаних у цих записах, становить 12,7 млн дол.

У жовтні 2017 року в ОАСК поінформували, що суд відкрив провадження у справі за позовом Розенблата до Ситника та до Лещенка.

Позивач просив суд визнати протиправними дії Ситника щодо розголошення та розповсюдження інформації про Манафорта щодо наявності прізвища та підписів Манафорта в "чорній бухгалтерії Партії Регіонів" у матеріалах досудового розслідування, що начебто мало наслідком втручання у виборчі процеси США у 2016 році та завдало шкоди інтересам України.

Також позивач просив визнати протиправними і дії Лещенка щодо втручання у зовнішню політику Украіни, яка була здійснена шляхом поширення інформації щодо Манафорта.