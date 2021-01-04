Очільник САП розповів про спілкування із Ситником та Венедіктовою

Про це Грищук сказав в інтерв’ю «Бабелю», передає Укрінформ.

«Нормально спілкуємося. Взаєморозуміння є», - сказав він.

На запитання, з ким він спілкується в Офісі генпрокурора, сказав, що із керівником ОГП.

«Намагаюся вибудувати конструктивний діалог, бо нам потрібен результат. Зараз генпрокурор у відпустці, в. о. генпрокурора — Говда, з ним спілкуюся», - уточнив Грищук.

Говорячи про заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, Грищук зауважив, що про Татарова як співробітника ОП йому стало відомо в жовтні чи листопаді 2020 року, і необхідності з ним комунікувати не було.

«І що таке «курирує»? Ми з ним не спілкувалися. Президента бачив наживо кілька разів на загальних виступах. Восени його указом мене включили в Раду антикорупційної політики. Там Ситник, (Олександр) Новіков, Баканов, Аваков. З ними всіма у мене робоче листування. До речі, Татаров теж там, але листування з ним у нас немає», - повідомив в.о. керівника САП.

Грищук поінформував, що він як в.о. керівника САП не може призначати чи змінювати групу прокурорів, підписувати певні процесуальні документи — це робить генпрокурор.

«Уся відповідальність за роботу колективу (САП – ред.), питання, що пов’язані з комунікацією з НАБУ, Генеральною прокуратурою, — моя відповідальність. Додалися адміністративні функції (після того, як Грищук став в.о. керівника САП – ред.), наприклад, розписувати пошту, накладати резолюції, відповідати керівникам установ. Я не можу призначати чи змінювати групу прокурорів, підписувати певні процесуальні документи — це робить генеральний прокурор, хоча раніше це робив заступник генпрокурора — керівник САП. Ми просили внести зміни до законодавства, щоб заступники керівника САП могли призначати групу прокурорів», - уточнив він.

За його словами, у САП у серпні-вересні 2020 року написали відповідний законопроєкт, скерували його в Офіс генпрокурора і народним депутатам, але досі жодної відповіді не отримали.

«Зараз закон прописаний так, що всі процесуальні повноваження, які робили САП незалежною, завʼязані на одній посаді — заступника генпрокурора — керівника САП. За його відсутності генпрокурор має його повноваження, тобто має доступ до наших справ», - повідомив в.о. керівника САП.

Грищук уточнив, що після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова своїм наказом змінила його посаду, і він перестав бути в. о. заступника генпрокурора і залишився в. о. керівника САП, то це ні на що не вплинуло.

«Я звернувся за роз’ясненням, чому змінили мою посаду, але відповіді досі не отримав. Можливо, це зробили навмисно — їм було принципово змінити щось у назві», - заявив він.

Також він уточнив, що після того, як отримав посаду, «тиск продовжився, бо він був усі п’ять років роботи САП».

«Про олігархів — може, на початку «пробували на зуб», але я сказав, що мене це не цікавить, спроби припинилися», - поінформував Грищук.

За його словами, Венедіктова включає себе в окремі групи по окремих справах, вивчає матеріали по цих провадженнях.

«Наприклад, включила себе до групи по «Привату», і тепер вони хочуть вивчити матеріали. Також сама включила себе в групу по Татарову. Але є ситуації, коли ми самі просимо, щоб вона включала себе в групу — не для контролю, а для вирішення процесуальних питань. Це стосується справ, де фігурують депутати чи судді, які мають спеціальний статус. Наприклад, стосовно народних депутатів інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань може вносити тільки генпрокурор», - пояснив він.

Коментуючи інформацію про те, що НАБУ передало проєкти підозр у справі Приватбанку на погодження особисто генеральному прокурору, а вона не поспішає їх підписувати, Грищук уточнив, що про це дізнався зі ЗМІ, і сказав, що не розуміє, чому НАБУ передало ці документи в ОГП, а не в САП, бо у САП здійснюють процесуальне керівництво.

«Можливо, там є спецсуб’єкт, підозру якому може підписати тільки генпрокурор. Але зазвичай практика така, що детективи НАБУ показують нам проєкт підозри, ми її вичитуємо, кажемо, що нормально, а що треба доробити. Якщо підозру має підписати генпрокурор, ми йдемо з матеріалами і аргументуємо, чому вона має це зробити», - сказав Грищук, уточнивши, що ще спитає у Ситника, що це за підозри у справі Приватбанку.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року Венедіктова заявила, що увійшла у групи прокурорів в основних провадженнях щодо Приватбанку.

29 грудня Венедіктова запевнила, що справа Приватбанку рухається у потрібному руслі.

Фото: Юлія Вебер / «Бабель»