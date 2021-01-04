Очільник САП розповів про спілкування із Ситником та Венедіктовою

Очільник САП розповів про спілкування із Ситником та Венедіктовою

Укрінформ
В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про взаємини із директором НАБУ Артемом Ситником і генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Про це Грищук сказав в інтерв’ю «Бабелю», передає Укрінформ.

«Нормально спілкуємося. Взаєморозуміння є», - сказав він.

На запитання, з ким він спілкується в Офісі генпрокурора, сказав, що із керівником ОГП.

«Намагаюся вибудувати конструктивний діалог, бо нам потрібен результат. Зараз генпрокурор у відпустці, в. о. генпрокурора — Говда, з ним спілкуюся», - уточнив Грищук.

Говорячи про заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, Грищук зауважив, що про Татарова як співробітника ОП йому стало відомо в жовтні чи листопаді 2020 року, і необхідності з ним комунікувати не було.

«І що таке «курирує»? Ми з ним не спілкувалися. Президента бачив наживо кілька разів на загальних виступах. Восени його указом мене включили в Раду антикорупційної політики. Там Ситник, (Олександр) Новіков, Баканов, Аваков. З ними всіма у мене робоче листування. До речі, Татаров теж там, але листування з ним у нас немає», - повідомив в.о. керівника САП.

Грищук поінформував, що він як в.о. керівника САП не може призначати чи змінювати групу прокурорів, підписувати певні процесуальні документи — це робить генпрокурор.

«Уся відповідальність за роботу колективу (САП – ред.), питання, що пов’язані з комунікацією з НАБУ, Генеральною прокуратурою, — моя відповідальність. Додалися адміністративні функції (після того, як Грищук став в.о. керівника САП – ред.), наприклад, розписувати пошту, накладати резолюції, відповідати керівникам установ. Я не можу призначати чи змінювати групу прокурорів, підписувати певні процесуальні документи — це робить генеральний прокурор, хоча раніше це робив заступник генпрокурора — керівник САП. Ми просили внести зміни до законодавства, щоб заступники керівника САП могли призначати групу прокурорів», - уточнив він.

За його словами, у САП у серпні-вересні 2020 року написали відповідний законопроєкт, скерували його в Офіс генпрокурора і народним депутатам, але досі жодної відповіді не отримали.

«Зараз закон прописаний так, що всі процесуальні повноваження, які робили САП незалежною, завʼязані на одній посаді — заступника генпрокурора — керівника САП. За його відсутності генпрокурор має його повноваження, тобто має доступ до наших справ», - повідомив в.о. керівника САП.

Грищук уточнив, що після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова своїм наказом змінила його посаду, і він перестав бути в. о. заступника генпрокурора і залишився в. о. керівника САП, то це ні на що не вплинуло.

«Я звернувся за роз’ясненням, чому змінили мою посаду, але відповіді досі не отримав. Можливо, це зробили навмисно — їм було принципово змінити щось у назві», - заявив він.

Також він уточнив, що після того, як отримав посаду, «тиск продовжився, бо він був усі п’ять років роботи САП».

Читайте також: У САП кажуть, що у справі Татарова не лишилося жодного їхнього прокурора

«Про олігархів — може, на початку «пробували на зуб», але я сказав, що мене це не цікавить, спроби припинилися», - поінформував Грищук.

За його словами, Венедіктова включає себе в окремі групи по окремих справах, вивчає матеріали по цих провадженнях.

«Наприклад, включила себе до групи по «Привату», і тепер вони хочуть вивчити матеріали. Також сама включила себе в групу по Татарову. Але є ситуації, коли ми самі просимо, щоб вона включала себе в групу — не для контролю, а для вирішення процесуальних питань. Це стосується справ, де фігурують депутати чи судді, які мають спеціальний статус. Наприклад, стосовно народних депутатів інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань може вносити тільки генпрокурор», - пояснив він.

Коментуючи інформацію про те, що НАБУ передало проєкти підозр у справі Приватбанку на погодження особисто генеральному прокурору, а вона не поспішає їх підписувати, Грищук уточнив, що про це дізнався зі ЗМІ, і сказав, що не розуміє, чому НАБУ передало ці документи в ОГП, а не в САП, бо у САП здійснюють процесуальне керівництво.

«Можливо, там є спецсуб’єкт, підозру якому може підписати тільки генпрокурор. Але зазвичай практика така, що детективи НАБУ показують нам проєкт підозри, ми її вичитуємо, кажемо, що нормально, а що треба доробити. Якщо підозру має підписати генпрокурор, ми йдемо з матеріалами і аргументуємо, чому вона має це зробити», - сказав Грищук, уточнивши, що ще спитає у Ситника, що це за підозри у справі Приватбанку.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року Венедіктова заявила, що увійшла у групи прокурорів в основних провадженнях щодо Приватбанку.

29 грудня Венедіктова запевнила, що справа Приватбанку рухається у потрібному руслі.

Фото: Юлія Вебер / «Бабель»

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-