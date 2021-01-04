Британія очолила групу послів G7 з підтримки України

Велика Британія цього року очолює групу країн Великої сімки з підтримки реформ в Україні й незабаром проінформує про пріоритети на рік.

Про це повідомляється на сторінці групи послів G7 у Твітері, повідомляє Укрінформ.

"Вітаємо з Новим роком! Велика Британія як головуюча у G7 пишається, що цьогоріч очолить Групу послів країн Великої сімки з підтримки України", - ідеться в повідомленні.

Також група послів висловила подяку посольству США в Україні за відмінне головування в 2020 році.

"Ми з нетерпіння чекаємо на чудовий 2021 рік у тісній співпраці з нашими партнерами для підтримки України у проведенні реформ на благо всіх українців. Уже незабаром ми поділимося інформацією про роль G7 і наші пріоритети на цей рік", - додали в групі послів G7.