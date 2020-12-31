Мендель розповіла, коли запланована наступна велика пресконференція Зеленського

Наступна велика пресконференція Президента Володимира Зеленського запланована на другу річницю його вступу на посаду.

Спілкування зі ЗМІ може бути і раніше, якщо виникне така потреба, розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель в інтерв'ю телеканалу "ЗІК", повідомляє Укрінформ.

«Пресконференцію ми, звісно, плануємо на другу річницю, але чи буде попередньо? Попередньо ми даватимемо обов'язково, якщо буде якась потреба», - сказала вона.

Мендель також зазначила, що вже є у планах деякі великі інтерв'ю Президента, але не уточнила, яким саме ЗМІ та дату їх виходу.

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Як відомо, інавгурація Президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.