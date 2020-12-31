Мендель розповіла, коли запланована наступна велика пресконференція Зеленського

Мендель розповіла, коли запланована наступна велика пресконференція Зеленського

Укрінформ
Наступна велика пресконференція Президента Володимира Зеленського запланована на другу річницю його вступу на посаду.

Спілкування зі ЗМІ може бути і раніше, якщо виникне така потреба, розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель в інтерв'ю телеканалу "ЗІК", повідомляє Укрінформ.

«Пресконференцію ми, звісно, плануємо на другу річницю, але чи буде попередньо? Попередньо ми даватимемо обов'язково, якщо буде якась потреба», - сказала вона.

Мендель також зазначила, що вже є у планах деякі великі інтерв'ю Президента, але не уточнила, яким саме ЗМІ та дату їх виходу.

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Як відомо, інавгурація Президента Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.

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