Україна засуджує напад на аеропорт у Ємені

Україна засуджує напад на аеропорт тимчасової столиці Єменської Республіки - міста Аден - 30 грудня, жертвами якого стали десятки людей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС України, оприлюдненому на сайті міністерства.

«Рішуче засуджуємо напад на аеропорт тимчасової столиці Єменської Республіки м. Аден 30 грудня, жертвами якого стали десятки людей. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та бажаємо якнайскорішого одужання постраждалим», - йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві розглядають цей терористичний акт як спробу замаху на членів легітимного та міжнародно визнаного уряду Ємену. «Напад має на меті підірвати зусилля, зокрема у рамках реалізації Ер-Ріядівської угоди, із стабілізації безпекової, політичної та гуманітарної ситуації в Ємені», - зазначив речник МЗС.

Він додав, що Україна незмінно підтримує територіальну цілісність та суверенітет Єменської Республіки. «Висловлюємо солідарність із новосформованим урядом та народом Ємену у їхньому прагненні та зусиллях задля досягнення довгоочікуваного миру та злагоди в країні», - підсумовується у коментарі.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок кількох потужних вибухів в єменському аеропорту в місті Аден зросла до 26 осіб, ще понад пів сотні людей дістали поранення.

У середу, 30 грудня, в аеропорту Адена пролунали потужні вибухи після того, як на летовищі приземлився літак із новопризначеним урядом, який щойно повернувся із Саудівської Аравії.

У неділю, 27 грудня, новий склад уряду Ємену склав присягу в резиденції чинного президента країни, розташованій у Саудівській Аравії.

На території Ємену з 2014 року триває громадянська війна. Усі північні регіони й столицю країни утримують під контролем повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на боці уряду бере Саудівська Аравія, тоді як повстанців підтримує Іран.