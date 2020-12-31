Немчінов сподівається, що Рада відновить конкурси на держслужбу на початку 2021 року

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сподівається, що Верховна Рада на початку 2021 року ухвалить рішення для відновлення конкурсів на посади державної служби.

Про це Немчінов сказав у підсумковому огляді новин за 2020 рік у сфері реформи державного управління, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми пройшли процес скасування конкурсної процедури, вірніше його призупинення, налагодження процесу доборів... Двічі у Верховній Раді ми пробували отримати правильний механізм відновлення конкурсної процедури. Маю надію, що з третьої спроби нам це вдасться на початку 2021 року", - сказав Немчінов.

Серед досягнень у реформі держуправління за 2020 рік Немчінов назвав затвердження каталогу типових посад державних службовців та процес налагодження роботи місцевих органів нових територіальних громад.

Як раніше повідомляв Немчінов, пропозиції щодо відновлення конкурсів на державну службу внесуть у Верховну Раду після відновлення роботи народних депутатів на початку наступного року.

16 грудня Верховна Рада відхилила доопрацьований закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву".

Сере іншого, у документі пропонувалося поновити проведення конкурсів на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби, які під час карантину були заповнені шляхом добору, зокрема на посади державної служби категорії «А» - у шестимісячний строк з дня набрання чинності чим законом; на посади державної служби категорій «Б» та «В» - протягом одного року з дня набрання чинності чим законом.

22 квітня Кабмін ухвалив рішення про те, що конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходитимуть за окремим порядком.

Згідно з ухваленим порядком, суб’єкти призначення можуть скористатися, в першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонувала Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Окрім того, встановлена можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину.

Добір осіб за такою процедурою здійснюється за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.