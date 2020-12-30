Візит Орбана в Україну залишається на порядку денному - Кулеба

Візит прем’єра-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва та його зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським залишається на порядку денному двосторонніх відносин.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН.

«Цей візит (Орбана в Україну. – ред.) не знято з порядку денного. Більше того, я вас запевняю, що Президент України готовий провести таку зустріч. Але вона повинна бути змістовною і перезавантажити відносини. І завдання дипломатів зараз підійти до цього моменту», - сказав Кулеба.

Міністр запевнив, що українська сторона відкрита до цієї зустрічі, щоб усунути всі непорозуміння з Угорщиною.

Водночас зауважив Кулеба, для перезавантаження потрібно чітко зафіксувати, що «відтепер правила гри ось такі, і на ці правила погоджуються обидві сторони».

«Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися», - заявив міністр.

Як повідомлялося, Орбан 9 січня заявив, що відносини між Україною і Угорщиною може поліпшити особиста зустріч із Зеленським.

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наприкінці липня сказав у інтерв’ю ЗМІ, що Орбан відвідає Україну, коли це «дозволять умови».

Відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення Верховною Радою Закону "Про освіту" 5 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розширено використання державної мови в шкільному навчанні.

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Після цього Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Будапешт блокував засідання Комісії Україна – НАТО на вищому рівні й заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту", яким серед іншого, врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.