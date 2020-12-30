Візит Орбана в Україну залишається на порядку денному - Кулеба
Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН.
«Цей візит (Орбана в Україну. – ред.) не знято з порядку денного. Більше того, я вас запевняю, що Президент України готовий провести таку зустріч. Але вона повинна бути змістовною і перезавантажити відносини. І завдання дипломатів зараз підійти до цього моменту», - сказав Кулеба.
Міністр запевнив, що українська сторона відкрита до цієї зустрічі, щоб усунути всі непорозуміння з Угорщиною.
Водночас зауважив Кулеба, для перезавантаження потрібно чітко зафіксувати, що «відтепер правила гри ось такі, і на ці правила погоджуються обидві сторони».
«Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися», - заявив міністр.
Як повідомлялося, Орбан 9 січня заявив, що відносини між Україною і Угорщиною може поліпшити особиста зустріч із Зеленським.
Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наприкінці липня сказав у інтерв’ю ЗМІ, що Орбан відвідає Україну, коли це «дозволять умови».
Відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення Верховною Радою Закону "Про освіту" 5 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розширено використання державної мови в шкільному навчанні.
Після цього Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.
Будапешт блокував засідання Комісії Україна – НАТО на вищому рівні й заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.
16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту", яким серед іншого, врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.