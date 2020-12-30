Зеленський привітав президентку Естонії з днем народження
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав президента Естонії Керсті Кальюлайд, подякував за підтримку територіальної цілісності України та висловив сподівання на поглиблення відносин між державами.
Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер, повідомляє Укрінформ.
"Із Днем народження, Керсті Кальюлайд! Бажаю Вам міцного здоров'я та досягнення всіх цілей для щастя й процвітання естонського народу. Вдячний за постійну підтримку Естонією суверенітету та територіальної цілісності України. Ми зацікавлені у поглибленні відносин між Україною та Естонією", - зазначив Зеленський.
Керсті Кальюлайд є президентом Естонії з жовтня 2016 року.