Секретар РНБО подав на звільнення Кривоноса кілька місяців тому – Арестович

Позаштатний радник глави Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович заявив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов кілька місяців тому подав на звільнення Сергія Кривоноса з посади свого заступника.

Про це Арестович написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Радник глави ОП нагадав, що Кривонос був призначений у РНБО ще Президентом Петром Порошенко.

"На своїй новій посаді себе не проявив і рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення і повернення в розпорядження міністра оборони України. Зокрема, С.Кривонос провалив підготовку законопроекту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником М.Ковалем. Після цього почав інтригувати проти нового закону, розробка якого була призначена Указом Президента, і, порушуючи поняття офіцерської честі, зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України, зокрема Президента і офісу Президента України", - заявив Арестович.

Він підкреслив, що тепер оцінку цим та іншим діям Кривоноса винесе міністр оборони Андрій Таран.

Радник глави ОП також зазначив, що Кривонос є свідком у справі про "спробу організації державного перевороту" в Україні в 2017 році.

"Правоохоронним органам України належить ще визначити в рамках кримінальної справи про спробу організації державного перевороту в 2017 році, за якою С.Кривонос проходить "свідком", чи був він там свідком або соратником організаторів", - заявив Арестович.

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Сам Кривонос також у соцмережі прокоментував своє звільнення. Зокрема, він зазначив, що на сайті ВР є "тільки один" законопроект "Про територіальну оборону України" - №4504 його співавторства, зареєстрований 16 грудня 2020 року.

"Можна звільнити людину з посади, але людину від людини не звільнити!", - написав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 29 грудня звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з документом, Кривонос направлений у розпорядження Міністерства оборони України.

Кривонос був призначений заступником секретаря РНБО в березні 2019 року.